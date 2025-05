Napoli in casa con droga e 31mila euro tenta di disfarsi della cocaina | arrestato 41enne

Due arresti per droga a Napoli in pochi giorni evidenziano l'intensificazione delle operazioni della Polizia di Stato. Un 41enne è stato sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti e 31mila euro, mentre una donna di 34 anni è stata arrestata in un'operazione separata. Entrambi sono accusati di detenzione illecita di narcotici, segnando un nuovo colpo al traffico di droga nella città.

Due arresti per droga in pochi giorni. A finire nei guai un 41enne e una donna di 34 anni nell'ambito di due distinte operazioni condotte dalla Polizia di Stato. Entrambi rispondono di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Napoli, in casa con droga e 31milaeurotenta di disfarsidellacocaina: arrestato41enne In particolare, .L'articolo Napoli, in casa con droga e 31milaeurotenta di disfarsidellacocaina: arrestato41enne Teleclubitalia.

