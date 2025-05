Napoli-Genoa probabili formazioni e dove vederla Conte ritrova Lobotka e Neres

Napoli, 10 maggio 2025 - Per molti Lecce era l'ultimo ostacolo a frapporsi tra il Napoli e lo scudetto: non per Antonio Conte, che nella consueta conferenza stampa della vigilia ha presentato la gara interna contro il Genoa, in programma domenica 11 maggio alle 20.45, e lo ha fatto con tutta la prudenza del caso. Le probabiliformazioni Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: ConteGenoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: VieiraOrario e dove vedere Napoli-Genoa in tv e streaming Napoli-Genoa (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, la cui app è visibile anche sulle console di gioco Xbox e PlayStation e sui dispositivi TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Genoa, probabili formazioni e dove vederla. Conte ritrova Lobotka e Neres

Potrebbe interessarti su Zazoom: Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming - La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Su questo argomento da altre fonti

Inter Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Inter Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Inter Cagliari. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Manchester United-Lione: dove vederla, orario e probabili formazioni - All’Old Trafford la sfida di Europa League Manchester United-Lione: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Old Trafford di Manchester si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Manchester United-Lione. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Serie A, Milan-Como: probabili formazioni e dove vederla | LIVE NEWS - Alle ore 18:00 c'è Milan-Como a 'San Siro': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição 🔗Leggi su pianetamilan.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Baroni lancia Pedro? Ballottaggio Politano-Mazzocchi per Conte: le probabili di Lazio-Napoli Video Baroni lancia Pedro? Ballottaggio Politano-Mazzocchi per Conte: le probabili di Lazio-Napoli

Approfondimenti da altre fonti

Napoli-Genoa: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro; Napoli-Genoa, probabili formazioni e dove vederla. Conte ritrova Lobotka e Neres; Napoli-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Genoa live, probabili formazioni e dove vedere il match: le ultime scelte di Conte. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli-Genoa (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Napoli-Genoa: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Il sogno Scudetto è sempre più vicino per il Napoli. Mancano 3 partite alla fine del campionato e i partenopei hanno 3 punti di ... 🔗msn.com

Napoli-Genoa: probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 16 Le probabili formazioni di Napoli-Genoa, partita valida per la 36a giornata di Serie A, in programma domenica 11 maggio alle 20:45. Il Napoli ospita il Genoa nella sfida che chiude ... 🔗calciostyle.it