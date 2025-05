Napoli-Genoa il pronostico di Serie A | Conte vede lo scudetto con NOGOAL e non solo

Giornata di Serie A, la 36ª, chiave per gli equilibri del campionato, in tutte le zone della classifica. Per saperne di più sulla lotta scudetto bisognerà attendere domenica 11 aprile: il programma si aprirà con Monza-Udinese e proseguirà con Verona-Lecce, ma il piatto forte sarà prima con Torino-Inter e poi con Napoli-Genoa, quest’ultima in programma alle 20:45 allo stadio Maradona. Nuova chance per la banda di Conte di mettere un piccolo tassello al sogno scudetto, mentre i ragazzi di Vieira giocano per la gloria di ottenere uno scalpo importante.Non sarà un “miracolo” come millantato dal proprio tecnico, ma è indubbio che, venendo dal 10° posto dello scorso anno, ciò che sta facendo il Napoli è fantastico. Con 3 punti di vantaggio sull’Inter, ai partenopei ne bastano 7 in queste ultime tre giornate di Serie A per essere sicuri di ricucirsi sul petto quello scudetto vinto due anni fa. 🔗Sololaroma.it © Sololaroma.it - Napoli-Genoa, il pronostico di Serie A: Conte vede lo scudetto, con NOGOAL e non solo

Anche nel weekend di Pasqua la Serie A è pronta a scendere in campo per la trentatreesima giornata di campionato, che si aprirà domani, sabato 19 aprile, con tre sfide. Se a concludere il programma sarà la Roma, di scena in casa contro il Verona, alle ore 18 invece ci sarà il più classico dei testacoda, con l’U-Power Stadium che ospiterà il match tra Monza e Napoli che, almeno sulla carta, sembra essere totalmente sbilanciato dalla parte dei partenopei. 🔗sololaroma.it

Nuova giornata di Serie A, la 35ª, che apre i propri battenti proprio oggi, con l’anticipo tra Torino e Venezia, ma tanto succederà in questo weekend che può spostare gli equilibri della classifica. Sfide decisamente importanti quelle di sabato 3 maggio, soprattutto in chiave scudetto: il match serale vedrà l’Inter di scena col Verona, ma subito prima, alle 18:00 al Via del Mare, spazio ad un Lecce-Napoli da brividi, tra chi ha estremo bisogno di punti salvezza e chi vede il sogno scudetto a portata di mano. 🔗sololaroma.it

Il programma della trentunesima giornata di Serie A si è aperto ieri con l’anticipo del venerdì e si concluderà lunedì 7 aprile. Per quanto riguarda domenica invece, una delle cinque sfide sarà quella che vedrà protagonista Torino e Verona, che scenderanno in campo alle ore 15, in contemporanea con Empoli-Cagliari, nella cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino.I padroni di casa stanno attraversando un ottimo momento di forma. 🔗sololaroma.it

Conte fa il prezioso: Juve con Giovinco

