Napoli controlli della Municipale ai locali della movida | fioccano sanzioni e chiusure

Controlli serrati da parte della Polizia Municipale tra via Coroglio e Chiaia, dove numerosi locali della movida sono stati sottoposti a verifiche. Una delle attività è stata chiusa temporaneamente a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. Le sanzioni e le chiusure si stanno diffondendo, evidenziando l'impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nei luoghi di svago della città.

Napoli, controlli ‘movida’ al Vomero: scattano le sanzioni per sette locali - Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vomero, San Giovanni, San Carlo- Arena, San Ferdinando, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, degli operatori della Guardia di Finanza, di personale della Polizia Locale e dell’ASL NA1 Centro, ha effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti ... 🔗Leggi su anteprima24.it

Nuovi controlli a Vicofaro. Asl e Municipale nei locali - Mattinata di controlli ieri al centro di accoglienza per migranti della parrocchia di Vicofaro, a Pistoia, dove il personale dell’USL Toscana, insieme alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco, è stato impegnato in una nuova verifica delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli immobili che ospitano i richiedenti asilo. L’intervento è stato disposto a seguito della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata lunedì 28 aprile in Prefettura. 🔗Leggi su lanazione.it

