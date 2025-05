Napoli Conte | Dobbiamo finire il lavoro sentiamo la pressione dell’Inter Futuro? I tifosi mi chiedono questo

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa. Tutti i dettagli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Genoa. SCUDETTO SEMPRE PIU’ VICINO – «Dobbiamo continuare, Dobbiamo cercare di finire il lavoro. Mancano tre partite, il lavoro fa finito, in base anche a cosa . 🔗Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Conte: «Dobbiamo finire il lavoro, sentiamo la pressione dell’Inter. Futuro? I tifosi mi chiedono questo»

