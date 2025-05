Napoli buone notizie per Conte | Lobotka verso la convocazione con il Genoa Possibilità anche per Neres | Serie A

2025-05-10 14:16:00 Arrivano conferme:buonenotizie per il Napoli in vista della partita con il Genoa di domenica 11 maggio. Il dolore alla caviglia di Lobotka è diminuito e lo slovacco va verso la convovazione dopo il trauma distorsivo subito contro il Lecce.Neres – Come riporta Sky Sport, questa non dovrebbe essere l’unica nota liete per i partenopei. David Neres, che dopo la partita con l’Empoli aveva accusato una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra, sta migliorando e potrebbe, a sorpresa, essere convocato. Decisivo il provino da svolgere nel pomeriggio, con Conte che potrebbe almeno portarlo in panchina dopo tre partite saltate con Monza, Torino e Lecce.7 PUNTI – Con un vantaggio di tre punti sull’Inter a tre giornate dalla fine, al Napoli ne basteranno 7 per vincere lo scudetto. 🔗Justcalcio.com

Antonio Conte vede la luce, un altro recupero in vista delle prossime giornate: ecco di chi si tratta.La situazione infortuni in casa Napoli ha reso la gestione di Antonio Conte piuttosto complessa. Il tecnico azzurro ha dovuto fronteggiare un serie di assenze pesanti che nell’ultimo periodo hanno inevitabilmente condizionato le sue scelte.E gli infortuni hanno pesato, è chiaro. Cinque partite senza vittorie sono un dato senza dubbio esemplare del momento di difficoltà che il Napoli sta attraversando, certamente riconducibile anche ad un leggero appannamento della squadra ma, ... 🔗spazionapoli.it

Arriva un importante recupero in casa Napoli, in vista di queste ultime 10 giornate di campionato dove la formazione partenopea lotterà sino... 🔗calciomercato.com

Per il Napoli di Conte ci sono ottime notizie per la gara con il Bologna. Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni con le nazionali, di fatto, il Napoli ha risposto subito presente. Domenica sera, infatti, i partenopei hanno sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao con il risultato finale di 2-1.Con questo successo, dunque, il Napoli ha confermato il proprio svantaggio di tre punti dall’Inter. 🔗spazionapoli.it

