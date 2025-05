Napoli Basket ufficiale la cessione delle quote di Amoroso e Tavassi alla cordata americana

Qualche ora prima dell'ultimo match di campionato contro Trento, il NapoliBasket ufficializza la svolta societaria di cui si parlava ormai da settimane. Le quotedelle famiglie Amoroso e Tavassi passano allacordataamericana guidata dall'italo americano Matt Rizzetta, attuale presidente del.

UFFICIALE – Napoli Basket, annunciata la cessione di quote a Matt Rizzetta - In casa Napoli Basket bisogna registrare un annuncio davvero fondamentale Il Napoli di Antonio Conte, in maniera davvero inaspettata, sta facendo sperare i tifosi azzurri di festeggiare la vittoria dello scudetto dopo appena due anni da quello vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. A tre giornate dalla conclusione del campionato, infatti, i partenopei hanno tre punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Napoli Basket, Rizzetta sui social: "Società seria e città tra le più note al mondo, ma niente di ufficiale da dichiarare" - Matt Rizzetta, il 42enne imprenditore italo-americano che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe rilevare nei prossimi mesi la maggioranza societaria del Napoli Basket, ha risposto alle voci che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore con un post sui social.In una storia su Instagram... 🔗Leggi su napolitoday.it

Napoli festeggia anche nel basket: ora è UFFICIALE, gioiscono i tifosi - Napoli può festeggiare anche nel basket: la parita di oggi contro la Bertram Tortona diventa decisiva pei i ragazzi di coach Valli.La Napoli del mondo dello sport è tornata a gioire. A contribuire a questo clima, non sono solo i successi nel calcio dei ragazzi di Antonio Conte, che sono sempre più vicini alla vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra (il secondo negli ultimi tre anni).Anche il Napoli Basket ha infatti raggiunto un obiettivo fondamentale nella gara di oggi in trasferta contro la Bertram Derthona Tortona, il coronamento di una stagione non priva di difficoltà. 🔗Leggi su spazionapoli.it

