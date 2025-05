Napoli arrestato il latitante Giuseppe Perrella | si nascondeva in un appartamento a Ponticelli

In breve da Zazoom:

È stato arrestato a Ponticelli Giuseppe Perrella, un latitante con legami al clan camorristico De Micco-De Martino, ricercato dal novembre 2024. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. Perrella era...

