Napoletani in trasferta nelle Marche per truffare coppia di anziani | in manette due fidanzati

Due napoletani, un 34enne e una 33enne, sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di truffare una coppia di anziani a Belforte del Chienti. Grazie a un'accurata indagine, gli investigatori hanno messo in luce la tecnica utilizzata dai fidanzati, che in trasferta nelle Marche cercavano di sfruttare la vulnerabilità delle vittime. La loro azione illecita si è conclusa con una tempestiva cattura.

coppia di Napoletani in trasferta per truffare coppia di anziani di Belforte del Chienti. A finire in manette, grazie all'intervento dei carabinieri, un 34enne e una 33enne residenti a Napoli. Napoletani in trasferta nelle Marche per truffare coppia di anziani: in manette due fidanzati Come ricostruito dagli investigatori, le vittime erano state truffate la tecnica

