Nada Cella in aula le minacce di Annalucia Cecere alla criminologa | ‘Il mio cane ti spappola viva’

Antonella Delfino Pesce ha avuto un ruolo chiave nella riapertura delle indaginiNuova udienza a Genova per il processo sull’omicidio di NadaCella, la giovane segretaria uccisa nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco. Al centro dell’udienza del 9 maggio, i messaggi vocali minacciosi inviati da AnnaluciaCecere – principale imputata – allacriminologa Antonella Delfino Pesce, che ha avuto un ruolo chiave nella riapertura delle indagini.In aula ascoltati i messaggi vocali di AnnaluciaCecerePesce, sentita come testimone, ha raccontato di essere stata incaricata tra il 2017 e il 2019 di analizzare i fascicoli del caso e di aver messo in fila gli indizi che hanno condotto all’incriminazione di Cecere. Nei messaggi, l’ex insegnante l’accusa di essere complice di Soracco e la minaccia pesantemente: “Se ti ripresenti il mio cane ti spappola viva”, “Ora ti ci trascino per i capelli”, “Sai qualcosa, sei complice come lui”. 🔗Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nada Cella, in aula le minacce di Annalucia Cecere alla criminologa: ‘Il mio cane ti spappola viva’

