Muggiò dalle cascine alla prima Star | una città moderna dalle radici contadine e dal cuore ancora verde

Muggiò (Monza e Brianza) – Una cittadina che unisce tradizione e modernità, offrendo ai suoi abitanti un ambiente vivace e ricco di storia. Percorrendo oggi le vie di Muggiò, è difficile pensare che abbia origine contadina. Le mappe sette-ottocentesche restituiscono l'immagine di un borgo le cui abitazioni erano concentrate in quello che è il centro storico, mentre tutto intorno si sviluppavano campi agricoli e poche cascine. Nel dopoguerra il via all'espansione: le piccole attività industriali che si sviluppano in paese insieme alle possibilità di lavoro offerte dalle fabbriche in Milano e Sesto San Giovanni trasformano rapidamente l'economia locale. Così come proprio a Muggiò nel 1948 Regolo Fossati fondò la Star. Eppure, girando per le vie della città, è possibile ancora individuare le testimonianze del passato, risparmiate da degrado e demolizioni.

