MotoGp Quartararo mostruoso Pole record a Le Mans davanti a Marc Marquez

Il sabato di Le Mans inizia nel segno di Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha strappa la Pole position nel Gp di Francia (la seconda consecutiva) sorprendendo tutti con il nuovo record della pista sul circuito Bugatti: con il suo 1'29"324, il francese ha migliorato di 6 decimi il tempo di Jorge Martin.

Fabio Quartararo si conferma in uno stato di forma celestiale e ripete l’impresa di Jerez de la Frontera conquistando una clamorosa pole position per il Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il Diablo ha dato spettacolo in qualifica sul circuito Bugatti di Le Mans, inventandosi un giro da urlo e centrando il bersaglio grosso per la gioia del pubblico transalpino presente in loco. 🔗oasport.it