Motociclista ferito dopo uno scontro con un' auto a Fossacesia

Nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, a Fossacesia, lungo la statale 16 Adriatica, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un Motociclista, che sarebbe rimasto seriamente ferito. Stando alle prime informazioni, la moto si sarebbe scontrata con un'automobile per cause ancora in. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Motociclista ferito dopo uno scontro con un'auto a Fossacesia

Potrebbe interessarti su Zazoom: Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me - Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Motociclista gravemente ferito dopo lo scontro con un'auto a Fossacesia [FOTO] - Uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, lungo la Statale 16 Adriatica, nel territorio di Fossacesia.Intorno alle 17,45 un'autovettura Mercedes Cls, condotta da un 73enne di San Salvo che viaggiava in direzione nord, stava svoltando a sinistra in... 🔗Leggi su chietitoday.it

Motociclista gravemente ferito dopo uno scontro con un'auto a Fossacesia - Nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, a Fossacesia, lungo la statale 16 Adriatica, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclista, che sarebbe rimasto seriamente ferito. Stando alle prime informazioni, la moto si sarebbe scontrata con un'automobile per cause ancora in... 🔗Leggi su chietitoday.it

Sbalzato sull'asfalto dopo lo scontro con un'auto, ferito un motociclista - Ha riportato svariate lesioni nonché la frattura del femore il motociclista 51enne che nella serata del 24 marzo è rimasto coinvolto in un incidente in via Stradiotti in città. L'uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto verosimilmente per una mancata precedenza. È stato... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Milano, pirata della strada fugge dopo uno?scontro tra auto nella notte in via Antonini Video Milano, pirata della strada fugge dopo uno?scontro tra auto nella notte in via Antonini

Le notizie più recenti da fonti esterne

Motociclista gravemente ferito dopo uno scontro con un'auto a Fossacesia; Motociclista gravemente ferito dopo uno scontro con un'auto a Fossacesia; Sbalzato dalla moto dopo l’incidente con un’auto, muore in ospedale; Grave il motociclista ferito nello scontro con un'auto a Fossacesia [FOTO]. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Castellabate, scontro tra auto e moto sulla Via del Mare: ferito un giovane centauro - Paura lungo la Via del Mare, tra Castellabate e Agropoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolte una moto e una Jeep Compass. A rimanere ferito è stato un giovanissimo centauro, ... 🔗msn.com

Incidente in via Prealpi: grave un motociclista - Incidente in via Prealpi a Giussano: scontro tra un furgone e uno scooter. Ferito in modo serio il motociclista ... 🔗primamonza.it

È morto il motociclista coinvolto nell’incidente di oggi - SATURNIA– È deceduto a seguito delle gravi ferite riportate Massimo Modesti, 62 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale Follonata, nel terr ... 🔗msn.com