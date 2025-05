Moto3 Guido Pini fa vedere di che pasta è fatto! 2 in qualifica a Le Mans pole di Quiles

Lampi di luce dalla Moto3. GuidoPini alza il livello e centra una fantastica seconda posizione nelle qualifiche del GP di Francia, sesto appuntamento del Motomondiale 2025 della classe più leggera in scena questo fine settimana al mitico circuito Bugatti di Le Mans. Grande prestazione per il rookie italiano, il qauale ha ceduto il passo al solo Maximo Quiles, da sempre suo rivale ed abile a conquistare la prima pole position alla sua seconda uscita stagionale.Nello specifico il giovane centauro azzurro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha ottenuto un gap di +0.089 rispetto proprio a Quiles (CFMOTO Gavotta Aspar Team), il quale ha fermato il cronometro a 1:39.957, rivelandosi l’unico del lotto a scendere sotto la soglia del minuto e quaranta. A condividere la prima fila con i due talenti sarà invece Joel Kelso (LEVELUP-MTA), terzo a +0. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Moto3, Guido Pini fa vedere di che pasta è fatto! 2° in qualifica a Le Mans, pole di Quiles

