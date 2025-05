Moto2 | Manuel Gonzalez centra la pole a Le Mans terza fila per Celestino Vietti

Manuel Gonalez si prende la pole position al circuito Bugatti di Le Mans, tracciato che ospita questo fine settimana il GP della Francia, settimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2. L’attuale leader della classifica piloti si è rivelato l’unico del lotto a scendere sotto il trentaquattro e cinque, apparecchiando la tavola per una grande gara.Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha segnato un crono di 1:34.315, rifilando un distacco di 327 alla Fantic Racing LINO SONEGO di Barry Baltus, al secondo posto piazzandosi davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), terzo a 0.339. Seconda fila poi per Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), quarto a 0.345 precedendo Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO), quinto a 0.356, e Jake Dixon (ELF MARC VDS Racing Team), sesto a 0. 🔗Oasport.it

