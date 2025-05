Morte neonata dieci avvisi per i sanitari dell’Umberto I

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà effettuata lunedì 12 maggio l’autopsia sul corpo di Beatrice, la neonata morta poche ore dopo essere venuta alla luce all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sono 10 i sanitari, tra medici, ostetriche e altro personale in servizio nel reparto di ginecologia che hanno ricevuto l’avviso di indagine per l’inchiesta aperta dalla procura di Nocera sulla denuncia dei genitori della bimba. La mamma una trentadueenne di Pagani di professione medico aveva chiesto di essere sottoposta a parto con taglio cesareo, ma la sua richiesta non è stata accolta Dai medici che hanno preferito continuare con il parto naturale. Questo episodio potrebbe essere stato determinante nelle cause della Morte della neonata. Ma sarà l’indagine, affidata ai carabinieri che hanno prelevato la cartella clinica, a chiarire tutti gli aspetti. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morte neonata, dieci avvisi per i sanitari dell’Umberto I

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco è morto oggi, XXXX, all’età di 88 anni, dopo un pontificato marcato da una profonda attenzione verso i più deboli e gli ultimi. Dal suo primo discorso dalla finestra di Piazza San Pietro, a Roma, fino agli incontri con Papa Benedetto XVI e allo storico video-messaggio trasmesso da Carlo Conti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Passando per la missione apostolica a Lampedusa, durante il quale denunciò «la globalizzazione dell’indifferenza» nei confronti dei migranti, e il celebre schiaffo alla fedele durante le celebrazioni dell’ultimo dell’anno nel 2019. 🔗open.online

CASTELLAMMARE DI STABIA – Sopralluogo questa mattina sul Monte Faito, teatro della tragedia che lo scorso giovedì santo è costata la vita a quattro persone, lasciando un ferito grave ancora ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli. Magistrati della Procura di Torre Annunziata, agenti della Squadra Mobile, del commissariato di Castellammare di Stabia, vigili del fuoco, tecnici e soccorritori alpini si sono recati sui luoghi della tragedia per ispezionare l’intero impianto. 🔗primacampania.it

Nel decimo anno dalla sua scomparsa, Fabriano commemora Mirco Aghetoni, giovane promessa del calcio mancato troppo presto all’affetto della famiglia e della comunità, che ha incarnato in pieno i valori dello Sport. Un momento di riflessione e ricordanza per onorare la sua memoria, con il patrocinio del Comune di Fabriano, è in programma mercoledì alle 16.30 allo stadio comunale a lui intitolato.Classe 1990, Mirco era una promessa del calcio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Morte neonata, dieci avvisi per i sanitari dell’Umberto I; Nocera, neonata morta in ospedale: dieci avvisi di garanzia. Ipotesi cesareo negato; Morte neonata a Nocera: dieci indagati; Neonata morta dopo il parto in ospedale a Nocera Inferiore: dieci indagati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Neonata muore durante il parto, i genitori denunciano i medici: dieci indagati. Uno di loro si toglie la vita - Una neonata muore dopo il parto ... La Procura ha aperto un'inchiesta per stabilire i motivi della morte della piccola e ha messo sotto indagine dieci dottori dell'ospedale. 🔗msn.com

Genova, neonata di 40 giorni muore: fascicolo contro ignoti - Fascicolo di accertamenti contro ignoti sulle cause della morte di una neonata di 40 giorni, morta dopo un ricovero d’urgenza per problemi respiratori, nella notte tra sabato e domenica scorsi. 🔗msn.com