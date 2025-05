Montpellier-PSG sull'1-4 | Luis Enrique schiera un solo titolare

Montpellier - Paris Saint-Germain (calcio d`inizio alle ore 21) è una gara valevole per la 33esima e penultima giornata nel campionato francese. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Henry fa i complimenti a Luis Enrique: «Massimo rispetto. Ecco cosa mi hanno detto di lui» - Henry fa i complimenti a Luis Enrique: «Massimo rispetto. Ecco cosa mi hanno detto di lui» Thierry Henry si è espresso ai microfoni di CBS Sports sulla stagione del Paris Saint-Germain, reduce dal passaggio del turno in Champions League, soffermandosi in paricolare sul tecnico dei francesi Luis Enrique. PAROLE – «Conosco alcuni giovani che hanno […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Liverpool-PSG 0-1 LIVE: la sblocca Dembele, gioca solo la squadra di Luis Enrique - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 24` KVARA SI DIVORA IL RADDOPPIO - Dembele scappa via sulla destra, cross basso a rimorchio per Kvaratskhelia ch... 🔗Leggi su calciomercato.com

Luis Enrique carica il PSG: “Se c'è qualcuno che merita di vincere siamo noi” - Parigi, 9 maggio 2025 – Da qualche giorno è iniziato il conto alla rovescia per la finale di Champions League. L'Inter, che si è qualificata in finale sconfiggendo il Barcellona nel doppio confronto, sfiderà il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che ha avuto la meglio sull'Arsenal. La partita che assegnerà la Coppa dalle grandi orecchie si giocherà il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, stadio nella quale i nerazzurri hanno già giocato in questa edizione nell'andata dei quarti di finale contro i bavaresi lo scorso 8 aprile, dove si sono imposti 2-1 grazie ai gol di Lautaro ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Luis Enrique mette le mani avanti: "L'Inter sa già come giocare le finali di Champions..." - L'allenatore del Psg ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 in trasferta contro il Montpellier ... 🔗msn.com

Luis Enrique sottolinea: «Inter ha più esperienza del PSG. Noi abbiamo la mentalità» - Luis Enrique. Foto di Alex Davidson/Getty Images, via One Football. Luis Enrique ha parlato dell’Inter nella conferenza stampa successiva al ritorno delle semifinali di Champions League vinto dal PSG ... 🔗inter-news.it