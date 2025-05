Montolivo | Milan? Con due trofei non può essere una stagione negativa

Intervenuto a Sky Sport, Riccardo Montolivo ha parlato del Milan dopo la vittoria in campionato contro il Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Montolivo: “Milan? Con due trofei non può essere una stagione negativa”

Milan Bologna, Furlani su Conceicao: «Vincesse due trofei nella stessa stagione eguaglierebbe Ancelotti e va tenuto in considerazione. DS e mercato…» - Milan Bologna, Furlani AD dei rossoneri, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida: le sue dichiarazioni Intervenuto a Sky prima di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha dichiarato: PAROLE – «Conceicao? Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Milan, la Coppa Italia non salverebbe la stagione: se Conceicao lascia con due trofei… - Il Milan potrebbe vincere due trofei in una stagione, cosa che non accade da 18 anni e Conceicao rischia di lasciare una grande eredità 🔗Leggi su pianetamilan.it

Albertini: "Il Milan non può giocare solo per la Coppa Italia, con due trofei non puoi essere soddisfatto" - Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. SI ASPETTAVA IL 3-0 NEL DERBY - `No,... 🔗Leggi su calciomercato.com

Milan, la velenosa profezia di Montolivo: "Ce ne accorgeremo l’anno prossimo" - L'ex centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo, scatena una bufera dopo le sue parole sui rossoneri post vittoria contro il Bologna. Le accuse dell'ex e la replica dei tifosi sul web ... 🔗sport.virgilio.it

Marianella: “Se il Milan dovesse vincere due trofei, non sarebbe così disastroso!” - Il giornalista Massimo Marianella ha commentato la possibilità del Milan di chiudere la stagione con due trofei ... 🔗msn.com

Conceicao Milan, Marianella convinto: «Con due trofei il suo percorso non sarebbe assolutamente disastroso per un motivo molto semplice» - ma se il Milan dovesse portare a casa due trofei, così tanto disastroso non mi sembra anche perché vedo delle basi di ricostruzione. Devono decidere a chi affidarla dietro la scrivania e in panchina». 🔗milannews24.com