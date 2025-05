montemiletto festeggia i cento anni di nonna adelina

Cento anni di Cruciverba. La Biblioteca Gambalunga festeggia la ricorrenza con un'iniziativa tutta da giocare - Cento anni di cruciverba: una storia lunga dal 1925 al 2025. Un secolo fa, per la prima volta in Italia, veniva pubblicato il cruciverba, primo indovinello con i quadrati neri a separare le definizioni sulla scacchiera. A conquistare il primato nazionale è la Domenica del Corriere, il supplemento... 🔗 Leggi su riminitoday.it

Coldiretti festeggia i cento anni del socio fondatore Ciccio De Blasio - Tempo di lettura: < 1 minutoColdiretti ha festeggiato i 100 anni del socio Francesco De Blasio detto Ciccio, già presidente di sezione di Cassano Irpino per oltre 20 anni nonché tra i soci fondatori della Coldiretti di Avellino.Un pomeriggio ricco di ricordi, emozioni, racconti e di tanto senso di comunità e famiglia, da cui è emerso un forte senso di appartenenza.Lo stesso Ciccio ha ricordato il lavoro svolto dalle casse mutue sul territorio, quando non esistevano diritti previdenziali ne’ tutele. 🔗 Leggi su anteprima24.it

Lunedì 17 marzo Feltrinelli festeggia 70 anni e i dipendenti fanno sciopero - Roma, 14 marzo 2025 – Lunedì 17 marzo, nel giorno in cui si celebreranno i 70 anni del Gruppo Feltrinelli, i sindacati hanno proclamato uno sciopero in tutte le librerie in Italia. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno infatti proclamato una mobilitazione che prevede uno sciopero dell’intera giornata che prevede l’astensione dal lavoro per ogni turno. "Saranno organizzati presidi davanti alle principali librerie nelle varie città italiane con volantinaggi ai clienti per informarli delle motivazioni dello sciopero”, spiegano dal sindacato. 🔗Leggi su quotidiano.net