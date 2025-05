Montanaro 31enne accoltella l’uomo che la sfregiò durante una lite nel 2022

La vendetta della donna ne confronti dell'uomo che 3 anni fa la ferì al viso al culmine di una lite all'interno di un bar di MontanaroL'articolo Montanaro, 31enneaccoltellal’uomo che la sfregiòdurante una lite nel 2022 proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Montanaro, 31enne accoltella l’uomo che la sfregiò durante una lite nel 2022

Potrebbe interessarti su Zazoom: Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli: arrestato 40enne a Pompei - Pompei, notte di terrore in un’abitazione della città. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio dopo aver aggredito violentemente la moglie e essersi barricato in casa con i due figli piccoli.

Cosa riportano altre fonti

Montanaro, Daniela accoltella uomo che la sfregiò per vendetta: ‘Non era codice rosso’ - Il bicchiere in faccia e lo sfregio durante la lite al bar nel 2022Nel cuore di Montanaro, piccolo centro del Torinese, si è consumato un episodio che ha riportato l’attenzione pubblica su una vicenda risalente a tre anni fa: una donna ha accoltellato il suo aggressore per vendetta dopo essere stata sfregiata, ma – contrariamente a quanto sostenuto da diverse fonti – il fatto non rientra nella casistica del “codice rosso”. 🔗Leggi su notizieaudaci.it

Montanaro, Daniela accoltella uomo che lo sfregiò per vendetta: ‘Non era codice rosso’ - Il bicchiere in faccia e lo sfregio durante la lite al bar nel 2022Nel cuore di Montanaro, piccolo centro del Torinese, si è consumato un episodio che ha riportato l’attenzione pubblica su una vicenda risalente a tre anni fa: una donna ha accoltellato il suo aggressore per vendetta dopo essere stata sfregiata, ma – contrariamente a quanto sostenuto da diverse fonti – il fatto non rientra nella casistica del “codice rosso”. 🔗Leggi su notizieaudaci.it

Accoltella l'uomo che le sfregiò il volto tre anni prima, 31enne di Chivasso arrestata per tentato omicidio - Una donna di 31 anni di Chivasso ha cercato di farsi giustizia da sola sull'uomo che le aveva sfregiato il volto durante una lite in un bar: arrestata 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Strage di Fidene, Campiti condannato all’ergastolo Video Strage di Fidene, Campiti condannato all’ergastolo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

MONTANARO - Accoltella l'uomo che l'aveva sfregiata tre anni fa: arrestata per tentato omicidio; Lui le sfregia il volto con un bicchiere e tre anni dopo lei si vendica a coltellate: arrestata; Chivasso, accoltella per vendetta l'uomo che le sfregiò il volto con un bicchiere durante una lite: arrestata; Accoltella al volto l’uomo che l’aveva sfregiata: 31enne arrestata per tentato omicidio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accoltella l'uomo che la sfregiò, arrestata - Una 31enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Chivasso (Torino) per tentato omicidio. La scorsa settimana ha colpito con un coltello al volto un conoscente che tre anni fa, al ... 🔗ansa.it

MONTANARO - Accoltella l'uomo che l'aveva sfregiata tre anni fa: arrestata per tentato omicidio - Dramma in pieno centro a Montanaro, l'altra sera, dove una 31enne è stata arrestata per tentato omicidio dai carabinieri. La donna ha colpito con un coltello al volto un conoscente di 71 anni che, tre ... 🔗informazione.it

Accoltella un uomo per vendicarsi dello sfregio al viso, donna di Montanaro in carcere - MONTANARO. Una donna di Montanaro di 31 anni ha accoltellato un concittadino, forse a causa di un danno permanente al volto subito tre anni fa durante una lite da bar. I fatti sono successi la scorsa ... 🔗informazione.it