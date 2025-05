Il ritorno dal Perù ha portato con sé un sentimento di gioia e speranza, condiviso da Mons ignor Lizardo Estrada Herrera, O.S.A. negli studi dei media vaticani. Il presule, attualmente segretario generale del Consiglio episcopale latinoamericano e caraibico e ausiliare dell’arcidiocesi di Cuzco, ha espresso con entusiasmo la sua approvazione per l’elezione di Leone XIV. In . L'articolo Mons . Lizardo Estrada racconta il percorso di Leone XIV tra Perù , formazione agostiniana e missione globale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

