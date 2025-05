Mister Movie | My Hero Academia Vigilantes | L’Origine Segreta di Stain e Altri Misteri Svelati!

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su MisterMovie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. Lo spin-off My HeroAcademia: Vigilantes sta rivelando dettagli cruciali sul passato dei villain, in particolare su Stain. Scopri le connessioni e cosa aspettarti! 🔗Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie | My Hero Academia Vigilantes: L’Origine Segreta di Stain e Altri Misteri Svelati!

Se ne parla anche su altri siti

Mister Movie | My Hero Academia: You’re Next sbarca su Crunchyroll! Recensione e perché non puoi perderlo - Amici appassionati di anime, preparate i popcorn! Sta per arrivare una vera e propria bomba nel mondo di My Hero Academia: il film ‘You’re Next’ è ufficialmente disponibile su Crunchyroll! Dopo aver fatto faville al cinema, questa gemma animata è ...

Mister Movie | The Rising of the Shield Hero 4: Rivelato il Trailer e lo Staff! Data Uscita! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Preparati per un'altra avventura epica! Scopri il trailer, lo staff di produzione e le novità sulla ...

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

My Hero Academia: You're Next, il film anime è ora in streaming su; Tutte le saghe e gli archi di My Hero Academia in ordine cronologico; Novità Anime stagionali Estate 2024 - Il Listone!; My Hero Academia: Two Heroes - Recensione del film. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media