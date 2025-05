Articolo Offerto da MisterMovie.it Su MisterMovie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. Dean Fleischer Camp, Regista del remake di Lilo& Stitch, svela i retroscena dietro il nuovo look di Pleakley e le sfide dell'adattamento Live-Action. Scopri tutto! 🔗Mistermovie.it

© Mistermovie.it - Mister Movie | Lilo & Stitch Live-Action: Pleakley Perde il Vestito? Il Regista Spiega la Controversa Scelta