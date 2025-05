Minaccia la vicina di casa con una pistola giocattolo | denunciato un uomo

Empoli, 25 febbraio 2025 - Un acceso litigio in casa, la chiamata ai carabinieri e la scoperta di un arsenale illegale. È quanto accaduto la sera del 18 febbraio a Fucecchio, dove i carabinieri della Compagnia di Empoli hanno arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e munizioni. I militari sono intervenuti su segnalazione del "NUE112" per un diverbio domestico. Arrivati sul posto, hanno trovato in strada una donna spaventata che raccontava di aver litigato con il marito, il quale, in preda alla rabbia, aveva iniziato a rompere piatti e oggetti in casa. 🔗lanazione.it