Milano detenuto in permesso di lavoro litiga con un collega e lo accoltella In fuga era in carcere per femminicidio Una sua collega è svanita nel nulla

Emanuele De Maria, 35 anni sapeva che il suo collega, un 50enne italiano con origini egiziane, stava per attaccare il turno. Ha atteso all’ba, a pochi passi dall’hotel Berna, dove lavoravano, a due passi dalla stazione centrale di Milano. E lo ha colpito, al collo e al petto, per poi scappare via. Il collega si trova in gravi condizioni. De Maria, detenuto nel carcere di Bollate per l’omicidio di Oumaima Rache, una 23enne tunisina uccisa nel 2016 a Castel Volturno, in provincia di Caserta, doveva tornare in cella dopo il turno di lavoro. Dopo aver colpito il collega è scappato via. Il collega 50enne, con cui pare che il campano abbia avuto una lite prima dell’aggressione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Si trova in pericolo di vita. 🔗Open.online

Un detenuto di Bollate in permesso fuori dal carcere ha accoltellato un collega davanti all’hotel di via Napo Torriani, vicino alla stazione Centrale di Milano, dove entrambi lavoravano. L’aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 6.20. La vittima, un 51enne egiziano con cittadinanza italiana, è stato trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. La polizia sta ricercando l’aggressore, che si è dato alla fuga. 🔗lapresse.it

Un uomo di 51 anni è stato accoltellato oggi, 10 maggio, alle prime luci dell’alba, intorno alle 6.30, da un collega di lavoro all’esterno dell’Hotel Berna in via Napo Torriani, vicino alla Stazione Centrale di Milano. L’aggressore, subito dopo la lite e la violenza compiuta, è scappato facendo perdere le tracce: si tratta di un 35enne campano detenuto a Bollate, che usufruiva di permessi giornalieri per lavorare nell’Hotel. 🔗ilfattoquotidiano.it

È caccia all'uomo per la ricerca del responsabile di un grave episodio di violenza avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 in via Napo Torriani, nei pressi dell'hotel Berna, situato non lontano dalla Stazione Centrale di Milano. Un uomo di 51 anni, dipendente della struttura alberghiera, è stato accoltellato da un collega che al momento è ancora in fuga. La vittima è un cittadino italiano nato in Egitto, sottoposto a un delicato e lungo intervento chirurgico al Niguarda. 🔗tg24.sky.it

