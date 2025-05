Milano detenuto 35enne Emanuele De Maria viola rientro in carcere e accoltella a collo e torace egiziano di 50 anni erano colleghi all' hotel Berna

Emanuele De Maria era in carcere per scontare una pena definitiva per un femminicidio avvenuto a Castel Volturno nel 2016 dopo aver sgozzato una escort di 23 anni. Ora è ricercato Un detenuto napoletano di 35 anni del carcere di Bollate, Emanuele De Maria, autorizzato a lavorare all’esterno n 🔗Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, detenuto 35enne Emanuele De Maria viola rientro in carcere e accoltella a collo e torace egiziano di 50 anni, erano colleghi all'hotel Berna

Cosa riportano altre fonti

Un uomo egiziano di 51 anni è stato accoltellato ripetutamente all'alba di oggi in via Napo Torriani, in zona stazione Centrale a Milano. L'aggressione è avvenuta in strada davanti all'ingresso di un hotel. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è stato operato d'urgenza . La prognosi è riservata. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

Se ne parla anche su altri siti

