Milano cambierà i cognomi sulle camicie dei suoi giocatori per la partita contro Bologna

2025-05-09 19:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:ELa festa di Milano a San Siro sarà diversa. Il club italiano ha annunciato il ritorno di un innovativo Celebrazione della festa della mamma. Il tributo è che i giocatori indossano magliette con cognomi materni invece di quelli soliti, durante la partita contro il Bologna della serie A. Questo sarà La seconda volta Che il set diretto da Sérgio Conceicão sia fatto.“L’iniziativa inizierà durante la partita contro Bologna venerdì 9 maggio quando I cognomi materni dei giocatori appariranno nell’annuncio ufficiale dell’allineamento di AC Milanche verranno visualizzati sugli schermi dello stadio gigante e verrà letto dall’annunciatore del partito. Gli stessi schermi giganti e gli schermi a LED di San Siro e i suoi dintorni presenteranno la grafica con Tema della festa della mammacon immagini di madri inviate da giocatori , leggende e fan di Milanista da tutto il mondo “, è menzionato nella dichiarazione del club. 🔗 Justcalcio.com

Prorogate le zone rosse istituite a Milano per la sicurezza: quali sono le nuove aree e cosa cambierà - Le zone rosse istituite a Milano come misura per garantire la sicurezza in città sono state prorogate fino al prossimo settembre. Non solo, la lista delle aree rosse esistenti si allunga.