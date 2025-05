Milan Ravezzani | Conceicao come Ancelotti? Furlani l’ha sparata grossa

Giorgio Furlani, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Bologna 3-1. Parole duramente criticate da Fabio Ravezzani 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Conceicao come Ancelotti? Furlani l’ha sparata grossa”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan Bologna, Furlani AD dei rossoneri, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida: le sue dichiarazioni Intervenuto a Sky prima di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha dichiarato: PAROLE – «Conceicao? Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora […] 🔗calcionews24.com

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato di Milan-Feyenoord 1-1 e dell'uscita del Diavolo dalla Champions League. Su Maldini e Conceicao... 🔗pianetamilan.it

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato Torino-Milan 2-1 e nello specifico Sergio Conceicao, Joao Felix e i dirigenti 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paradosso Conceiçao: può vincere due trofei in una stagione come Ancelotti, ma il suo addio è già scritto; Milan, addio Fonseca. Le prime parole di Conceicao | LIVE News; Conceicao ha fatto fuori Leao, rivelazione spiazzante: il nuovo retroscena lascia senza parole i tifosi; “Dimissioni o esonero” per Conceicao, sono ore caldissime in Casa Milan: la “rivelazione” di fuoco pronta a scuotere Milanello. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Conceiçao ha gli stessi numeri di Ancelotti: il dato che fa riflettere - Carlo Ancelotti e Sergio Conceiçao condividono una statistica chiave, ecco quale. Mentre il Milan rimpiange di non aver ingaggiato un top player che oggi vale oro, è emersa una statistica a dir poco c ... 🔗msn.com

Altro che Conceicao, Ravezzani sgancia la bomba: “Ho saputo chi allenerà il Milan” - Altro che Conceicao, Ravezzani sgancia la bomba: “Ho saputo chi allenerà il Milan”. Il giornalista ha rivelato importanti retroscena. Il Milan comincia a muovere i primi passi concreti in vista della ... 🔗msn.com

Milan, Ravezzani avvicina Allegri:” Mi hanno detto che…” - Visualizzazioni: 109 Milan, le parole di Fabio Ravezzani vanno tutte nella stessa direzione. Non è infatti la prima volta che il direttore di TeleLombardia si esprime in questi termini. Leggiamo insie ... 🔗calciostyle.it