Milan Futuro-Spal 1-0 i biancazzurri non pungono in attacco e perdono l' andata dei playout LA CRONACA

Il primo atto della prova dei playout è destinato, dunque, a consumarsi allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, in provincia di Varese. Contro il MilanFuturo la Spal di Francesco Baldini è chiamata a respingere il rischio concreto del baratro della retrocessione, e a fornire una. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Milan Futuro-Spal 1-0, i biancazzurri non pungono in attacco e perdono l'andata dei playout LA CRONACA

Potrebbe interessarti su Zazoom: SuperEnalotto - la combinazione vincente di oggi 10 maggio - Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 10 maggio. Centrati invece sette '5' che vincono 27.078,62 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 31,4 milioni di euro.

Cosa riportano altre fonti

Il Milan pareggia in 10 ma la Lazio vince nel recupero - La Lazio espugna San Siro con un rigore trasformato da Pedro al 98’, battendo il Milan 2-1 e aggravando la crisi rossonera. La squadra di Baroni si porta momentaneamente al quarto posto con 50 punti, mentre il Milan, al terzo ko consecutivo, resta fermo a 41, scivolando a -9 dalla zona Champions.La sfida inizia in un clima teso: la Curva Sud resta vuota per il primo quarto d’ora in segno di protesta contro la società, poi esplode in una contestazione aperta al rientro sugli spalti. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Milan, il dopo Theo è già in Italia: servono 10 milioni in più - Theo Hernandez è ormai vicino all’addio al Milan: la cifra incassata sarà investita su un terzino sinistro che gioca già in ItaliaMilan, il dopo Theo è già in Italia: servono 10 milioni in più (Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un momento in cui ogni storia d’amore arriva al capolinea. E nel caso di Theo Hernandez e il Milan, quel momento sembra essere arrivato.L’espulsione contro il Feyenoord, in una partita cruciale di Champions League, ha fatto traboccare il vaso. 🔗Leggi su serieanews.com

Il regolamento non prevede supplementari e nemmeno rigori. Oggi la prospettiva è quella di incrociare il Milan Futuro. Sabato 10 e 17 maggio le date dei playout. In caso di parità, si salva la meglio piazzata - A quattro giornate dalla fine della regular season, la Spal si ritrova in quartultima posizione con un’altissima probabilità di doversi giocare la salvezza ai playout. A questo proposito, ieri la Lega Pro ha comunicato le date della doppia sfida: sabato 10 maggio l’andata e sabato 17 maggio il ritorno. Gli orari sono ancora in via definizione: la scorsa stagione le gare vennero disputate alle 18. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan Futuro-Spal 1-0, Sandri su calcio di rigore porta in vantaggio i rossoneri LA DIRETTA; Milan Futuro-Spal, prova di fuoco per i biancazzurri in lotta per la salvezza DIRETTA ALLE 20; Playout serie C, Milan Futuro-Spal. Diretta e formazioni ufficiali; I dettagli sui biglietti per il playout Milan Futuro-SPAL del 10 maggio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milan Futuro-SPAL: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Milan Futuro-SPAL di Sabato 10 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... 🔗calciomagazine.net

Milan Futuro-SPAL, in vendita i biglietti per l'andata dei playout - Appuntamento casalingo per Milan Futuro. La gara di andata dei playout di Serie C vedrà i rossoneri affrontare la SPAL allo Stadio F. Chinetti ... 🔗msn.com

Baldini prima di Milan Futuro-SPAL: “Tutti convocati e carichi al 100%, sappiamo quanto conta” - Il primo round di playout tra Milan Futuro e SPAL (sabato 10 maggio, ore 20) si porta dietro un livello di attesa che non richiede molti giri di parole. Ne è convinto anche Francesco Baldini, che in c ... 🔗lospallino.com