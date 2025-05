Milan Futuro Oddo | L’unica piccola nota negativa di oggi … | PM VIDEO

Massimo Oddo, tecnico del MilanFuturo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioniIl MilanFuturo vince l'andata dei Playout di Serie C contro la Spal per 1-0 con un gol di Sandri. Massimo Oddo, tecnico dei rossoneri, ha parlato così nella consueta conferenza post partita. Un VIDEO del nostro Fabio Barera. 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “L’unica piccola nota negativa di oggi …” | PM VIDEO

Potrebbe interessarti su Zazoom: Milan-Bologna Serie A oggi alle 20:45: formazioni probabili, diretta tv e dove vederla in streaming - Sfida di alta classifica a San Siro tra Milan e Bologna, in campo oggi, venerdì 9 maggio alle ore 20:45 per la 36ª giornata di Serie A. La partita anticipa il confronto in programma pochi giorni dopo nella finale di Coppa Italia, con i rossoneri guidati da Sergio Conceicao che puntano alla miglior preparazione possibile per l’ultimo obiettivo stagionale.

Cosa riportano altre fonti

Sestri Levante-Milan Futuro, Oddo: “Jimenez, Bartesaghi e Alesi: dico tutto” - Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Sestri Levante 🔗Leggi su pianetamilan.it

Pedullà: “Milan Futuro, Oddo in pole position per la panchina” - Massimo Oddo, ex difensore del Milan e oggi allenatore, potrebbe sostituire Daniele Bonera sulla panchina del Milan Futuro: le ultime news 🔗Leggi su pianetamilan.it

Milan Futuro, salta la panchina di Bonera. Al suo posto un altro ex rossonero, Massimo Oddo - Milano, 24 febbraio 2025 – “Non è più un one-man show. Non vengo qui per salvare nessuno. Se pensi che sia così, lasciamo perdere subito. Sono qui per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio”. L’elogio di Gerry È il dialogo tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale riferito dallo stesso Ibra a GQ. Il Senior Advisor di RedBird ha raccontato i suoi primi passi da dirigente rossonero. Un'avventura partita nel segno del proprietario del club, Cardinale: “Lui spinge. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Risultati partite Serie A domenica 11 settembre 2011 Video Risultati partite Serie A domenica 11 settembre 2011

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan Futuro, Oddo: “L’unica piccola nota negativa di oggi …” | PM VIDEO; L'unico obiettivo di domani del Milan Futuro: salvare il fattore campo; Carpi-Legnago Salus: pareggio che complica la salvezza della Spal; Milan Futuro, terza vittoria di fila per Oddo: la “nuova” gestione di Camarda e una speranza per la salvezza diretta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan Futuro, Oddo sorprende la Spal e ringrazia Sandri: al ritorno basta un pari - Da un lato una squadra con una storia da difendere, la Spal, dall`altra una che la sua storia la vuole iniziare a scrivere subito, il Milan Futuro. Allo stadio Chinetti. 🔗msn.com

Milan Futuro: sfida decisiva contro la Spal nei playout di Serie C - Il Milan Futuro affronta la Spal nei playout di Serie C per la salvezza. Assente Camarda, Oddo punta su Ianesi e Magrassi. 🔗msn.com

Milan Futuro, terza vittoria di fila per Oddo: la “nuova” gestione di Camarda e una speranza per la salvezza diretta - L'unica chance per i rossoneri per la ... Sembra una classica partita del Milan Futuro, ma il tecnico Massimo Oddo trova i giusti spiragli nella testa dei propri ragazzi, aizzando la squadra ... 🔗msn.com