Milan-Bologna i numeri della gara | nuovo traguardo per Pulisic e…

Il Milan batte il Bologna per 3-1 e vince il primo round contro i rossoblù in attesa della finale di Coppa Italia. Ecco i numeri del match 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, i numeri della gara: nuovo traguardo per Pulisic e…

Potrebbe interessarti su Zazoom: Salmo canta Emanuela Orlandi: la reazione commossa del fratello Pietro al brano Il figlio del padre dal nuovo album Ranch - Il nuovo album di Salmo, "Ranch", uscito venerdì 9 maggio 2025, contiene una traccia destinata a far discutere e riflettere: "Il figlio del padre". Il brano affronta, con la consueta crudezza lirica del rapper, il tema della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana sparita nel nulla a Roma il 22 giugno 1983 all'età di 15 anni.

Approfondimenti da altre fonti

Juve Genoa: nuovo ruolo per McKennie sulla fascia, Weah a gara in corso. Buona la prima anche per i due americani: i numeri della loro partita - di Enrico PecciJuve Genoa: buona la prima anche per McKennie, adattato da esterno sinistro, e Weah subentrato nel finale. Dati e statisticheBuona la prima per Igor Tudor. Allo Stadium, nell’esordio in panchina del nuovo allenatore, la Juventus è tornata a vincere battendo di misura il Genoa di Vieira. Si sono già viste tantissime novità rispetto a Thiago Motta, a partire dal modulo e dagli interpreti scelti. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Una gara semplicemente perfetta agli Assoluti di Riccione: «Ho battuto un mito come Federica. Un sogno». Chi è il nuovo talento del nuoto italiano - Non è (solo) una questione di cronometro. Quando Sara Curtis ha toccato il bordo vasca agli Assoluti di Riccione e ha visto il 53?01 sul tabellone, qualcosa è cambiato. Non solo per lei, ma per tutto il nuoto italiano. A 18 anni, con la spavalderia di chi ha talento vero e una preparazione impeccabile, ha superato un confine simbolico: quello tracciato nel 2016 da Federica Pellegrini, la “Divina”, regina indiscussa dei 100 stile libero. 🔗Leggi su iodonna.it

Milan in rimonta contro il Lecce: 1500° successo in Serie A, numeri della gara - Il Milan ha conquistato una vittoria emozionante in rimonta contro il Lecce, ribaltando un doppio svantaggio: i numeri della gara 🔗Leggi su pianetamilan.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Ad Abdelkrim Boumalik e Caroline Erodes Veda la Palermo International Half Marathon Video Ad Abdelkrim Boumalik e Caroline Erodes Veda la Palermo International Half Marathon

Ne parlano su altre fonti

-Bologna 3-1, Serie A Enilive 2024/2025: le statistiche; Milan-Bologna, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News; Esodo da record dei tifosi rossoblù per Milan-Bologna di Coppa Italia: i numeri; Il Milan parla americano e olandese: Pulisic e Reijnders dominano per numeri e rendimento. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milan-Bologna, questi tutti i numeri del match di San Siro - Ieri sera il Milan ha trionfato per 3-1 contro il Bologna a San Siro. Vediamo di seguito tutti i numeri maturati nel corso del match ... 🔗msn.com

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali e le scelte di Conceição e Italiano per Milan-Bologna, gara valida per la 36esima giornata di Serie La corsa all’Europa passa anche da qui: Milan e Bologna sono pronte a scende ... 🔗informazione.it

Milan-Bologna, 71.076 spettatori per la sfida di San Siro - Nessuna rivoluzione in vista per il Milan, con due soli dubbi per Conceicao: in difesa è ballottaggio tra Gabbia e Thiaw, mentre in avanti tra Gimenez e Jovic, con il messicano… Leggi ... 🔗informazione.it