Milan-Bologna Gimenez entra dalla panchina e ribalta il risultato | la cronaca

Il Milanribalta il Bologna per 3-1 grazie alla doppietta di Santiago Gimenez e il gol di Pulisic. Ecco la cronaca del match 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Gimenez entra dalla panchina e ribalta il risultato: la cronaca

Potrebbe interessarti su Zazoom: Veeam Data Cloud per Microsoft Entra ID - Veeam Data Cloud per Microsoft Entra ID porta la resilienza dei dati senza sforzo per proteggere e rendere sicura la gestione dell'identitàLa nuova soluzione SaaS enterprise-ready semplifica la protezione degli utenti Microsoft Entra ID delle organizzazioniVeeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella resilienza dei dati, ha annunciato oggi il lancio di Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan-Inter: Acerbi ammonito dalla panchina, ma entra lo stesso. Scintille con Jimenez - Francesco Acerbi viene ammonito dalla panchina durante Milan-Inter, ma entra comunque in campo: cosa è successo a San Siro. Simone Inzaghi ha... 🔗Leggi su calciomercato.com

Milan: sempre Leao, solo Leao. Entra dalla panchina e nel secondo tempo ribalta il Genoa - Genova, 5 maggio 2025 – È un Milan al piccolo trotto quello di Genova, che certo non rimedia al “Guasto d’amore” con il suo pubblico, per citare la canzone del popolo rossoblù, ma quanto meno ribalta in pochi secondi settantacinque minuti di poco o nulla. La firma, il personaggio di serata, è Rafa Leao. Sergio Conceicao lo mette in panchina per scelta tecnica, secondo il dt Moncada in vista “dell’importante (?!) match di venerdì con il Bologna”, lui entra in campo quasi subito al venir meno di Fofana e mette il suo piede sulle tre azioni del match. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Napoli-Milan LIVE, formazioni ufficiali: Neres dal 1', out McTominay. Leao e Gimenez in panchina - Luci allo Stadio Diego Armando Maradona: si gioca Napoli-Milan nella 30esima giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte affronta quella di... 🔗Leggi su calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan-Bologna, Gimenez entra dalla panchina e ribalta il risultato: la cronaca; Le pagelle di Milan-Bologna 3-1; Chukwueze e Gimenez cambiano il Milan, Bologna ko. Iniezione di fiducia in vista di Roma; Milan-Bologna, le pagelle: Gimenez da 8, fiducia ritrovata. De Silvestri affonda, 5. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gimenez entra e cambia tutto: il Milan ribalta il Bologna - Un primo tempo anonimo e una ripresa decisamente più vivace, per quello che sarà un antipasto in vista di mercoledì. Per il Milan è arrivata l’ennesima rimonta. Per il Bologna una sconfitta che ... 🔗calciomercato.it

Le 5 verità di Milan-Bologna 3-1: Gimenez si candida come titolare per la finale di Coppa Italia. Orsolini merita di tornare in Nazionale - SERIE A - Analizziamo la sfida di San Siro tra Milan e Bologna con le 5 verità. Gimenez e Orsolini, bomber che meritano più attenzione. 🔗eurosport.it

Le pagelle di Milan-Bologna 3-1: Gimenez un ciclone, garanzia Pulisic, male Lucumì e De Silvestri - Milan-Bologna, match valido come anticipo della 36ª giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 2-1. Con questo risultato i rossoneri ritrovano la vittoria in casa, la terza in fila complessi ... 🔗eurosport.it