Milan-Bologna Conceicao | Sento che la squadra crede in noi

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Conceicao: “Sento che la squadra crede in noi”

Milan, Conceicao: "Buone risposte dalla squadra. Walker? Episodi non sotto controllo. Su Miagnan..." - Cercare il massimo per non avere rimpianti. Il Milan deve pensare a vincere le ultime sette partite per provare a centrare una qualificazione...

Fiorentina, il sarcasmo di Montella: Borja Valero? L'avrò fresco per l'Europa League...

Milan-Bologna, Conceicao si lancia all’attacco: “Al momento giusto parlerò”. E Pobega finisce nel “bestemmia-gate” - Milan, Conceicao lancia un messaggio chiaro alla società: Al momento giusto parlerò. Intanto Pobega come Lautaro e Bisseck, c'è un labiale che lo incastra ... 🔗sport.virgilio.it

Conceicao esulta, ma non per la vittoria: “Ci sono voluti dei mesi”. Poi l’annuncio su Gimenez - Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine del match di San Siro, che ha visto i rossoneri imporsi in rimonta sui rossoblu ... 🔗calciomercato.it

Milan, Conceição: “Qui conta la squadra, al momento giusto parlerò” - Le parole dell'allenatore del Milan Sergio Conceição dopo la partita contro il Bologna, terminata 3-1 con due gol di Gimenez e uno di Pulisic ... 🔗gianlucadimarzio.com