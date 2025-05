Milan-Bologna 3-1 | vittoria in rimonta per i rossoneri

(Adnkronos) – vittoria in rimonta del Milan che batte il Bologna 3 a 1. Al primo gol di Orsolini, i rossoneri rispondono con la doppietta di Gimenez che segna al 73esimo e al 92esimo minuto e con il gol di Pulisic al 79esimo minuto. In classifica il Milan sale momentaneamente all'ottavo posto, a -2 proprio . 🔗Periodicodaily.com

Milan-Bologna 3-1, Gimenez e Pulisic firmano la rimonta rossonera - Terzo successo consecutivo per i rossoneri, decisivo nella ripresa l’ingresso del messicano. Agli emiliani non basta la perla di Orsolini. Mercoledì prossimo ... 🔗repubblica.it

