Migranti dalla Cassazione nuovo via libera ai centri in Albania

Una nuova sentenza della I sezione penale della Cassazione affronta il tema dei rimpatri dei Migranti dai centri italiani di detenzione in Albania. I giudici affermano che la richiesta di protezione internazionale sollecitata da Migranti trasferiti a Gjader per il rimpatrio non è incompatibile con la detenzione nel centro. "È legittimo — scrivono i giudici — il trattenimento del cittadino straniero presso detta struttura anche dopo la presentazione della domanda perché detto centro va equiparato a tutti gli effetti ai centri previsti dall'articolo 14 del decreto legge 28698". Gjader, insomma, sarebbe equiparato agli altri centri sparsi sul territorio italiano. Il caso discusso in questo verdetto è stato promosso su ricorso del Viminale e riguarda un trentenne del Marocco approdato a Lampedusa nel 2021. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Migranti, dalla Cassazione nuovo via libera ai centri in Albania

