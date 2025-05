migranti arriva la sea watch 5 con 190 persone a bordo donne e bimbi

Carrara, 10 maggio 2025 – In arrivo una nuova nave di Migranti con 190 persone a bordo. Si tratta della nave ong Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, attesa all’inizio della prossima settimana. Le 190 persone a bordo erano state soccorse giovedì, con cinquantasei di loro trovate su un barchino precario in vetroresina raggiunto dalla Sea-Watch 5 poco prima dell’alba. A quella prima operazione di salvataggio, era seguito poco dopo un secondo avvistamento, riguardante questa volta un’imbarcazione in legno a doppio ponte, con a bordo altre 134 persone, soccorse e fatte salire a bordo della nave ong. Con le due operazioni di soccorso, il totale è di 190 persone a bordo, tra cui, fanno sapere dalla Sea-Watch 5, anche diverse donne e bambini. In un primo momento il Governo aveva assegnato come porto sicuro quello di Civitavecchia, nel Lazio, che è stato sostituito poi ieri in tarda mattinata con la decisione sempre del Governo di cambiare area e assegnare come nuovo porto di sbarco quello di Marina. 🔗Lanazione.it

