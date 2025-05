Messico i familiari dei desaparecidos ricordano i loro cari alla vigilia della Festa della Mamma

I familiari delle persone scomparse in Messico, i desaparecidos, si sono riuniti a Città del Messico, per una veglia in memoria dei lorocari, allavigiliadellaFestadellaMamma. Hanno reso omaggio alle madri che sono morte senza sapere cosa fosse successo ai loro figli. La maniFestazione arriva due mesi dopo che i parenti dei desaparecidos hanno ispezionato un ranch nello Stato occidentale di Jalisco e hanno riferito di aver trovato centinaia di capi di abbigliamento e numerosi frammenti ossei. Hanno avvertito che potrebbe trattarsi di un luogo dove sono stati commessi omicidi di massa. La scoperta ha messo in imbarazzo le autorità statali e ha sconvolto il Messico, Paese afflitto da decenni da una piaga di sparizioni e il cui bilancio ufficiale supera le 127mila vittime.

Il Messico finisce sotto la lente delle Nazioni Unite per la questione dei desaparecidos. Per la prima volta il Comitato dell’Onu sulle sparizioni forzate ha aperto una procedura che potrebbe portare il tema all’Assemblea generale del Palazzo di Vetro. Il presidente del comitato, Olivier de Frouville, ha annunciato la decisione dopo aver ricevuto “informazioni comprovate che indicano che le sparizioni forzate vengono perpetrate in modo generalizzato o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione messicana“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Un uomo di 53 anni è caduto in un pozzo profondo 25 metri mentre cercava di rimuovere una pompa a motore. Nel tentativo di aiutarlo sono morte con lui altre 5 persone. È successo a Oaxaca, in Messico. Tre persone e due agenti della polizia municipale hanno fatto di tutto per aiutarlo, ma sono rimasti a loro volta intrappolati e sono deceduti per inalazione di monossido e per annegamento.Continua a leggere 🔗fanpage.it

