Il cancelliere tedesco: la condivisione dei rischi tra i Paesi dell’Ue è un’eccezione. Il Consiglio della Difesa italiano boccia Starlink. 🔗Laverita.info © Laverita.info - Merz si presenta: il debito comune si fa solo quando serve a difendere Berlino

Priorità a Difesa, salvaguardia del commercio e delle industrie europee e lotta all’immigrazione. Poi una nuova spinta diplomatica, con l’auspicio di una tregua “a breve” in Ucraina e la chiamata al premier israeliano Netanyahu. Friedrich Merz vuole riportare la Germania al centro dell’Ue, dopo mesi di governo debole e sfiduciato, e lo fa promuovendo politiche chiare e in linea con quelle sponsorizzate dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗ilgiornaleditalia.it

Nato: il futuro dell'Alleanza atlantica visto dall'ex Cortina di ferro

Merz, 'il debito comune in Ue deve restare un'eccezione' - "Ci saranno sicuramente alcune divergenze di opinione" sul nuovo bilancio Ue, "non cambierò la posizione del governo federale tedesco sulle possibilità di indebitamento dell'Ue. Quelle devono restare ... 🔗msn.com

Merz: “Il debito comune Ue non diventi la norma”/ Berlino contro Parigi, l’Europa divisa sulla finanza - Merz blocca il debito comune UE come norma, scontrandosi con Parigi. Intanto, cerca mediazioni su dazi USA e immigrazione ... 🔗ilsussidiario.net

La linea del cancelliere Merz: "Trump negozi con la Ue" - AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, deve negoziare un accordo con l'Unione europea e non può farlo con i singoli Stati, come ha potuto fare ieri con il Regno Unito; il debito comune e ... 🔗msn.com