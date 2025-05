Mercedes Monè furiosa dopo aver perso il titolo NJPW STRONG | Mi hanno fregata sono inca**ata!

Questa notte nel main event del PPV della <STRONG>NJPWSTRONG> “Resurgence”, <STRONG>MercedesSTRONG><STRONG>MonèSTRONG> ha <STRONG>persoSTRONG> un pezzo della propria collezione di cinture, con AZM che è diventata la nuova campionessa <STRONG>NJPWSTRONG>STRONG vincendo nel triple threat match che vedeva coinvolta anche Mina Shirakawa. La CEO <STRONG>dopoSTRONG> il conto di tre subito da Shirakawa è apparsa sotto shock e quasi in lacrime se l’è presa con Mina per poi darsi alla fuga. Una frustrazione proseguita anche <STRONG>dopoSTRONG> lo show come è possibile vedere dalla sua prima intervista, concessa a Denise Salcedo.“Ho fatto fare tanti soldi a questa compagnia”La CEO è andata giù pesante nei confronti della compagnia per quanto successo sul ring, queste le sue parole a caldo: “sono molto triste. Questa è la mia prima intervista come Rebounce Mone. <STRONG>dopoSTRONG> che ho reso importante questa compagnia, ho fatto guadagnare soldi a questa compagnia. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Mercedes Monè furiosa dopo aver perso il titolo NJPW STRONG: “Mi hanno fregata, sono inca**ata!”

