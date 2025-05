Mercato Juve | ‘regalo’ a Conte per farlo rimanere a Napoli? De Laurentiis punta l’obiettivo bianconero per convincere l’allenatore a restare

MercatoJuve: ‘regalo’ a Conte per farlorestare a Napoli? De Laurentiis vuole l’obiettivobianconero per convincere il tecnico a rimanereSecondo quanto riferito da Il Mattino, per convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad acContentare tutte le sue richieste.Una di queste riguarda l’attacco, con il nome che emerge nelle ultime ore che è quello di Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 del Manchester United e della nazionale danese, accostato al MercatoJuve. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: ‘regalo’ a Conte per farlo rimanere a Napoli? De Laurentiis punta l’obiettivo bianconero per convincere l’allenatore a restare

Cosa riportano altre fonti

Napoli, sondaggio per Fortini della Juve Stabia. Conte insoddisfatto del mercato di gennaio">NAPOLI – Tra i nomi finiti nei radar del Napoli per il futuro c’è quello di Niccolò Fortini, giovane esterno sinistro di proprietà della Fiorentina, attualmente protagonista in Serie B con la Juve Stabia. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club azzurro avrebbe avviato un sondaggio esplorativo nelle ultime settimane, monitorando da vicino le prestazioni del classe 2004. 🔗napolipiu.com

Il bianconero potrebbe fare le valigie e trasferirsi in azzurro: il ds dei partenopei è uno dei suoi stimatoriNon è ancora tempo di pensare al mercato, non per il Napoli almeno. Il testa a testa con l’Inter richiede concentrazione massima e nessuno spreco di energia in altri argomenti.Dalla Juve al Napoli: Manna prepara il regalo a Conte (LaPresse) – Calciomercato.itEppure le parole di Conte hanno squarciato il velo su un rapporto con la società non più idilliaco, anche se non tutto pare compromesso. 🔗calciomercato.it

Arrivano ulteriori novità in merito alla suggestione su Antonio Conte e un possibile ed eventuale ritorno alla Juventus: la presa di posizione del giornalista non lascia dubbi.In casa Napoli il morale è tornato alto dopo il pareggio ottenuto in extremis contro l’Inter nell’ultima giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona, la squadra è apparsa nuovamente sul pezzo, facendo la partita per buona parte dello scontro diretto che ha mantenuto, comunque, invariati i distacchi in classifica, che vede anche l’Atalanta ancora lì malgrado lo stop a sorpresa contro il Venezia, poche ore ... 🔗spazionapoli.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mercato Juve: 'regalo' a Conte? De Laurentiis punta Hojlund; Juventus, Conte si avvicina: il primo regalo arriva dal Bayern; Zirkzee al Napoli, Conte può soffiarlo a Juve e Giuntoli! Cosa sta succedendo; Dalla Juve al Napoli: Manna prepara il regalo a Conte. 🔗Cosa riportano altre fonti