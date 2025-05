Melania la first lady c' è ma non si vede

Melania Trump ospita un evento alla Casa Bianca per commemorare il francobollo di Barbara Bush e compare in pubblico. Ma la firstlady è sempre più assente: a oltre 100 giorni dall'insediamento del marito, alla Casa Bianca è stata per meno di 14 giorni 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Melania, la first lady c'è... ma non si vede

Ha partecipato a una tavola rotonda al CongressoPrima apparizione pubblica di Melania Trump, la neo o meglio ritornata a esserlo Firts Lady. L’ex top model, come ampiamente previsto si divide tra la Casa Bianca e la residenza di Mar-a-Lago.Da quando è stato rieletto Donald Trump come Potus, non si era più vista. Invece, nelle ultime ore ha fatto una breve apparizione durante una tavola rotonda al Congresso per sostenere un progetto di legge bipartisan contro il revenge porn. 🔗361magazine.com

“Dov’è la First Lady?”, pare sia una domanda che si fanno in tanti e spesso alla Casa Bianca tant’è che il New York Times dedica alla questione un approfondito articolo dal titolo "Un argomento molto delicato alla Casa Bianca: dov'è Melania?". Secondo il popolare quotidiano, la signora Trump ha trascorso...Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

È un vero giallo quello dell'abito da sposa di Melania Trump messo in vendita su eBay per 45mila dollari. L’abito con il quale l’ex modella slovena sposò l’attuale presidente Usa Donald Trump a Mar-a-Lago era stato disegnato da John Galliano per Dior e nel 2005 sarebbe costato più di 100mila dollari. La donna...Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

G7, il bacio di saluto tra Melania Trump e Trudeau non passa inosservato | Notizie.it

Melania, la first lady fantasma che non si vede quasi mai accanto a Trump - Dall’insediamento di Donald è stata alla Casa Bianca solo 14 giorni. Si moltiplicano le voci di un matrimonio solo di facciata tra i due. “Dopo l’attentato al ... 🔗repubblica.it

Meno di 14 giorni alla Casa Bianca, come Melania ha ridotto il ruolo di First Lady - Meno di 14 giorni alla Casa Bianca. Tanti ne avrebbe trascorsi Melania a Washington da quando Donald Trump ha assunto la presidenza degli Stati Uniti, lo scorso 20 gennaio. Lo scrive il New York Times ... 🔗msn.com

Che fine ha fatto Melania Trump? La first lady quasi sempre lontana dalla Casa Bianca - Melania Trump avrebbe trascorso meno di quattordici giorni alla Casa Bianca da quando suo marito si è insediato di nuovo come presidente. E nessuno sa ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it