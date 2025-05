Meghan e Harry abbracciati e scatenati al concerto di Beyoncé dopo i rumors sulla crisi

Una serata tra musica e affetto: la coppia reale al Cowboy Carter TourMeghan Markle e il Principe Harry sono stati avvistati insieme al concerto di Beyoncé, apparendo più uniti che mai e mettendo a tacere le voci secondo cui starebbero conducendo “vite separate”. La coppia è stata immortalata in uno scatto ufficiale pubblicato dal sito del tour “Cowboy Carter”, mentre si abbraccia sorridente tra il pubblico.La loro presenza al concerto non è passata inosservata: i due hanno partecipato con entusiasmo, ballando e cantando tra gli spettatori del SoFi Stadium di Inglewood, in California.Look coordinati e spirito country: Harry e Meghan fan di BeyoncéA colpire è stato anche il look della coppia, che ha rispettato pienamente il tema western della serata. Il principe Harry ha indossato un cappello verde scuro, jeans e una giacca elegante, mentre Meghan ha sfoggiato un abito in denim con le spalle scoperte. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Meghan e Harry abbracciati e scatenati al concerto di Beyoncé dopo i rumors sulla crisi

