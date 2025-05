Media |  Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina I dubbi degli analisti

Dopo lo showdown, dopo la rissa nello Studio Ovale, dopo essere stato cacciato da Donald Trump e dopo aver già parlato a caldo - spiegando di non aver nulla di cui scusarsi ma ringraziando gli Stati Uniti e il presidente - ecco che torna a parlare Volodymyr Zelensky, il premier di un'Ucraina sempre più all'angolo dopo quanto accaduto alla vigilia. Insultato dal Cremlino, dopo che lo stesso Trump ha aggiunto che a suo giudizio l'ucraino non vole la fine della guerra, ecco che Zelensky afferma: "L'aiuto dell'America è stato fondamentale per aiutarci a sopravvivere, e voglio riconoscerlo. 🔗 liberoquotidiano.it

Donald Trump annuncerà la firma di un accordo con l’Ucraina sulle terre rare durante il suo discorso al Congresso, previsto per le 21 ora di Washington (le 3 del mattino del 5 marzo in Italia). Lo riferiscono fonti citate da Reuters. L’intesa sui minerali, che sembrava bloccata dopo l’incontro nello Studio Ovale tra il tycoon e Zelensky, sembra destinata a concretizzarsi. Funzionari a conoscenza della questione hanno confermato alla Reuters che la firma è imminente, ma resta la possibilità di cambiamenti dell’ultimo minuto. 🔗 lettera43.it

Gli Stati Uniti hanno informato i loro alleati della loro intenzione di cessare la partecipazione alla pianificazione delle prossime esercitazioni militari in Europa. Nello specifico, questa decisione avrà ripercussioni su diverse esercitazioni in Svezia. Lo riporta il quotidiano svedese Expressen, come riferisce Rbc Ukraine. “Ci sono poche informazioni, ma l’annuncio riguarda esercitazioni in cui gli Stati Uniti svolgono un ruolo cruciale nelle attività complessive delle esercitazioni in Europa e, di conseguenza, nella difesa del continente europeo”, scrive Expressen, citando fonti secondo ... 🔗lapresse.it