Mayenda stordisce Sky Blues con il vincitore in ritardo

Eliezer Mayenda ha segnato un vincitore in ritardo mentre Sunderland ha concluso una miserabile corsa di forma per bordo di Coventry nella prima tappa dei playoff del campionato stasera.La squadra di Regis Le Bris aveva perso le ultime cinque partite in arrivo, ma il loro gameplan di sedersi in profondità e aver catturato i padroni di casa sul bancone funzionava perfettamente mentre gli stanchi rivendicarono un vantaggio per 2-1 per riprendersi allo stadio della luce martedì sera.Wilson Isidor mise Sunderland davanti dopo 68 minuti solo per Jack Rudoni a dirigere il livello di Coventry poco più di un minuto dopo.Ma un terribile errore del terzino destro di Coventry Milan Van Ewijk con due minuti per andare abilitato a Mayenda di essere chiaro e ha mostrato ammirevole fresco da rotondare Ben Wilson e slot nella rete vuota.