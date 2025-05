Maxi inchiesta appalti pubblici definiti quasi tutti i riti processuali per gli imputati

Maxiinchiesta su appaltipubblici che vede coinvolti ex sindaci, amministratori pubblici, tecnici comunali e dirigenti. Nella giornata del 9 maggio in tribunale sono state definite quasi tutte le scelte processuali per i tredici indagati (alcuni uscirono dal procedimento nei mesi corsi dopo aver. 🔗Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Maxi inchiesta appalti pubblici, definiti (quasi) tutti i riti processuali per gli imputati

Maxi appalti pubblici, 95 tecnici dei 44 comuni del Parmense a lezione in Provincia - Acquisire importanti informazioni per gestire al meglio i grandi appalti. C’è questo intento all’origine del corso promosso dalla Provincia di Parma per formare i tecnici dei comuni e delle stazioni uniche appaltanti dei 44 comuni del Parmense in ...

"Gli appalti pubblici toscani valgono 8,5 miliardi" - Nel 2024 in Toscana sono stati avviati appalti pubblici per un valore di 8,5 miliardi di euro, che rappresenta circa il 15% del Pil regionale e il 30% della spesa pubblica.

Appalti pubblici, la Regione premia chi garantisce il salario minimo di 9 euro - La giunta regionale toscana ha approvato una proposta di legge per incentivare le aziende che partecipano ai bandi di gara pubblici a garantire ai propri lavoratori un salario minimo di 9 euro lordi l’ora.

Corruzione appalti pubblici a Siena, coinvolte due imprese umbre - Hanno sede a Città della Pieve. I titolari non potranno svolgere la loro attività di manutenzione stradale per un anno e mezzo ... 🔗msn.com

Inchiesta sugli appalti a Ceccano, le contestazioni agli ex assessori Del Brocco e Macciomei - La presunta associazione per delinquere per gli appalti di Ceccano ... già assessore ai lavori pubblici. È quanto emerge dall’atto di proroga dell’inchiesta “The good lobby”. 🔗ilmessaggero.it

Maxi operazione contro l'abusivismo edilizio: 28 edifici sequestrati - Dalle attività di accertamento è emerso che le persone denunciate avrebbero realizzato i fabbricati invadendo i terreni pubblici ... seguono il filone d'inchiesta di altre operazioni di polizia ... 🔗msn.com