Maxi inchiesta appalti pubblici definiti quasi tutti i riti processuali per gli imputati

Maxiinchiesta su appaltipubblici che vede coinvolti ex sindaci, amministratori pubblici, tecnici comunali e dirigenti. Nella giornata del 9 maggio in tribunale sono state definite quasi tutte le scelte processuali per i tredici indagati (alcuni uscirono dal procedimento nei mesi corsi dopo aver.

