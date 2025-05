Martusciello presidente donna in Campania sarebbe il massimo

Tempo di lettura: < 1 minuto“Un presidentedonna, per la prima volta in Campania, sarebbe qualcosa di straordinario. Rompere il tetto di cristallo anche nella nostra regione è possibile. È stata una legislatura machista. Spero che, quando parliamo di candidatura civica, si possa con serenità immaginare anche una proposta femminile”.Lo ha detto Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a margine del congresso cittadino del partito a Grottaminarda, in provincia di Avellino.“Nomi non ne faccio – ha aggiunto – ma devo dire che quelli che sono girati sono autorevoli. Troveremo la quadra”.L'articolo Martusciello, presidentedonna in Campaniasarebbe il massimo proviene da Anteprima24.it. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Martusciello, presidente donna in Campania sarebbe il massimo

Cosa riportano altre fonti

"Non rientro tra i possibili candidati", ha spiegato Martusciello, "Ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto a Salerno il secondo congresso di Terra Viva Campania, associazione cislina dei produttori agricoli che in regione accoglie oltre 2800 associati: l’assemblea ha confermato Nicola Scrima Presidente regionale e come vicepresidente Iannace Alfonso. Tra le priorità sottolineate da Scrima, il bisogno di “favorire in agricoltura l’imprenditoria femminile, il ricambio generazionale, l’inclusione degli immigrati alla luce di un mercato del lavoro non efficacemente governato con lo strumento del Decreto flussi, inoltre bisogna puntare a valorizzare le tante ... 🔗anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoStop al terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione Campania. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con un pronunciamento arrivato oggi, 9 aprile 2025, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 1 della legge regionale numero 16 del 2024, varata proprio per consentire al governatore uscente – già in carica da due mandati – di ricandidarsi.Secondo la Consulta, la norma campana ha violato l’articolo 122 della Costituzione, che impone alle Regioni di rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. 🔗anteprima24.it

Paola Cortellesi: \

Video Paola Cortellesi: \ Video Paola Cortellesi: \

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esponente Fi: Nessun nome ma quelli che girano sono autorevoli; Regionali Campania, Martusciello: «Mi piacerebbe una donna presidente»; Regionali Campania, Martusciello (FI): Mi piacerebbe una donna presidente; Regionali centrodestra. Martusciello “Sogno una donna governatore” e di fatto archivia Zinzi e altri candidati in pectore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Regionali Campania, Martusciello: «Mi piacerebbe una donna presidente» - «Le elezioni amministrative in Campania rappresentano un turno interessante: si vota in alcuni Comuni molto grandi, penso a Giugliano in Campania. In provincia di Napoli il turno ... 🔗msn.com

Regionali Campania, Martusciello (FI): "Mi piacerebbe una donna presidente" - "Abbiamo già detto che se toccasse a noi, indicheremmo un candidato civico" Caserta. Le elezioni amministrative in Campania rappresentano "un turno interessante: si vota in alcuni Comuni molto grandi, ... 🔗msn.com

Fi, Martusciello: “Alla Regione una candidatura donna e civica” - “Alla candidatura polverosa del centrosinistra occorre rispondere con una proposta di novità. L’idea lanciata da Antonio Tajani di un candidato civico può davvero portare il centrodestra a vincere le ... 🔗corriereirpinia.it