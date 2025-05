Marocchi vede il bicchiere mezzo pieno a Sky dopo Lazio Juve | Tudor ha dato questo alla squadra che sembra abbia una cosa in più rispetto a tutte le altre

Giancarlo Marocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di LazioJuve. Queste sono le parole che ha pronunciato nel post partita dell'Olimpico, che ha il pareggio dei biancocelesti e dei bianconeri.PAROLE – «Tudor ha dato elettricità allasquadra. Ha provato a dare il bicchieremezzopieno, anche se con delle espulsioni è dura vederlo mezzopieno. Visto che la Juve ha pochissimi giocatori, ha una difficoltà incredibile quando non ha Yildiz a creare occasioni da gol, le rimane l'energia. Le espulsioni sono da condannare, ma c'è energia rispettotutte le altre che sembrano andare con il freno a mano tirato».

Condò vede il bicchiere mezzo pieno per la Juve: «Nel 2025 è possibile ammirare questo nei bianconeri»

Paolo Condò ha manifestato i suoi pensieri sul 2025 della Juve attraverso un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. Ecco cos'ha scritto sui bianconeri.PAROLE – «La Juve conta di restarle dietro per un altro giorno soltanto, ma agganciarla domani non sarà facile: un anno fa la stessa gara finì 2-2, e per l'Atalanta segnò due volte Koopmeiners, pensa te.

Tudor vede il bicchiere mezzo pieno a Rai Sport dopo Bologna Juve: «È stata una partita difficile. Alla fine è un buon punto per una ragione»

Igor Tudor esprime fiducia dopo il pareggio tra Bologna e Juve. Il suo ottimismo è stato reso noto anche ai microfoni di RAI Sport. Di seguito rendiamo note le sue parole, che evidenzia anche per quale motivo il Bologna è rientrato in partita. In tal senso sono state riprese le dichiarazioni di Bergomi a Sky Sport nel post partita del Dall'Ara.

Renato Veiga vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio della Juve a Roma: «Usciamo con l'amaro in bocca, ma…». Il messaggio social rassicura i tifosi!

Renato Veiga può essere mediamente soddisfatto per il pareggio che la Juve ha ottenuto contro la Roma. Certo, essere stati raggiunti dai giallorossi su una situazione di vantaggio lascia l'amaro in bocca. Tuttavia, va riconosciuta una cosa: la strada tracciata dal nuovo corso tecnico di Igor Tudor sembra essere assolutamente positiva, come dimostra il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

