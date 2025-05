Marianella parla del PSG, finalista di Champions League con l’Inter, che manderà in vacanza sette giocatori. Poi si esprime sulla lotta scudetto col Napoli.PSG – I parigini saranno gli avversari dell’Inter in finale di Champions League il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. A tal proposito, con il campionato peraltro già vinto, il tecnico Luis Enrique ha deciso di mandare in vacanza ben sette giocatori in vista di quella data lì. Massimo Marianella però non vede di buon occhio la soluzione adottata dall’allenatore spagnolo: «Una delle cose più difficili nello sport è staccare e riattaccare, te lo insegna anche il tennis, quando ci sono dei tennisti che dicono mollo il quarto set, che me la gioco tutta al quinto in genere perdono. Riattaccare agonisticamente dal punto di vista mentale non è mai facile. 🔗Inter-news.it

© Inter-news.it - Marianella: «PSG in vacanza? Il tennis insegna! E su Napoli o Inter…»