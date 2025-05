Mare Fuori 6 si farà settima e ottava stagione confermate | il produttore Sessa Il viaggio non si ferma

MareFuori 6 si farà e questa non è una novità. La vera notizia è che non sarà l’ultima, perché anche la settima e l’ottavastagione sono state confermate. Parola del produttore di Picomedia Roberto Sessa che rassicura sul futuro della serie tv più seguita in Italia “Il viaggio non si ferma”. Ecco cosa ha detto.MareFuori 6 si farà, quando esce la sesta stagioneSu MareFuori 6, invece, Sessa ha detto che ci saranno delle uscite, ma anche delle new entry molto interessanti. Da transito, ci sarà sicuramente il film prequel Io sono Rosa Ricci con protagonista Maria Esposito “Rosa Ricci è amata perché è un personaggio straordinario. Volevamo raccontare chi fosse Rosa prima del suo ingresso in carcere, e penso che sarà un film destinato anche a chi non conosce la serie”. L’uscita di MareFuori 6 è prevista per febbraio-marzo 2026. 🔗Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Mare Fuori 6 si farà, settima e ottava stagione confermate: il produttore Sessa “Il viaggio non si ferma”

Mare Fuori 5, intervista a Maria Esposito: "Il film su Rosa Ricci farà capire molto di lei" - Dopo il musical, arriva anche il prequel: l'attrice ci parla di Io sono Rosa Ricci, il film che racconta il passato del suo personaggio. La quinta stagione della serie è invece su RaiPlay dal 12 marzo. Ci sono degli attori che, con la loro sola presenza, possono cambiare il corso di un film. O, in questo caso, di una serie: Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha fatto esattamente questo. 🔗Leggi su movieplayer.it

Il passato torna prepotente a bussare alla porta di Rosa Ricci: cosa farà la ragazza? Stasera in tv la quarta puntata di "Mare Fuori 5" - Lo sta imparando a sue spese, Rosa: il passato, se non lo si affronta fino in fondo, tornerà sempre a tormentarti. È quello che scopre, con dolore, la protagonista della quarta puntata di Mare Fuori 5. Che torna stasera in tv con due nuovi episodi in onda alle 21.25 su Rai 2 e in contemporanea, in diretta streaming, sulla piattaforma di RaiPlay. 🔗Leggi su amica.it

“Mare Fuori 5”, intervista ad Antonio De Matteo: “Lino farà il passo più lungo della gamba. Silvia e Lino? Sono situazioni che possono capitare. L’uscita di alcuni personaggi importanti dalla serie non mi preoccupa” - L’attesa è quasi finita. Dal 12 marzo debutterà su Raiplay la quinta stagione di “Mare Fuori”, serie prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction. Al centro della trama ritroveremo Rosa Ricci sempre più divisa tra desiderio di vendetta e la possibilità di una vita diversa. Assieme a lei ritroveremo anche gli altri personaggi, tra cui Lino interpretato da Antonio De Matteo.Noi di SuperGuida TV l’abbiamo intervistato in esclusiva e ci siamo fatti dare qualche anticipazione sul suo personaggio. 🔗Leggi su superguidatv.it

